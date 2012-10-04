На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

У четвер, 4 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1470/8,1515, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1490/8,1520. На час закриття торгів цінові рівні знизилися: 8,1450/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/23, на 12:00 ціни впали до 0,2616/20. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2617/21. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,1001 (-0.0449).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2905/1,2965. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5445/10,5520, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5380/10,5460. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на таких значеннях -10,5375/10,5470.