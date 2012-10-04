Столичні платники податків збільшили перерахування до зведеного бюджету

16:40, 04 жовтня 2012
Фінанси
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Столичні платники податків у січні-вересні 2012 року перерахували до зведеного бюджету 23,564 млрд грн податків і зборів, що на 29% або на 4,885 млрд грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової службі України (ДПСУ) в м.Київ.

До державного бюджету за звітний період перераховано 17,545 млрд грн податків, контрольованих ДПСУ в м.Київ, що на 27,3% більше, ніж у січні-вересні 2011 року. До держбюджету додатково надійшло 3,763 млрд грн.

Зокрема, на 30% зросли надходження з ПДВ, на 32% - з податку на прибуток. Надходження від податку з доходів фізосіб у січні-вересні ц.р. зросли на 19,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становлять 7,621 млрд грн (1,232 млрд грн).

«З початку року до бюджету Києва платники податків сплатили понад 6 млрд грн, що на 1,121 млрд грн, або на 23% більше, порівняно з минулим роком», - зазначила голова ДПСУ в м.Київ Ірина Носачова.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд гривень, що на 17,5 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

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