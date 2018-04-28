Стан економіки України стабільний... критичний

Коли влада розповідає про стан економіки України, складається враження, що вона або активно зайнялася заспокійливим автотренінгом, або експериментує на свідомості суспільства. Якщо правильне перше припущення, то це явно не йде їй на користь, а якщо друге – то даремно. Українці на своїй шкурі (точніше, гаманці) чудово відчувають усю красу досягнень, а подивившись «ящик» і ще, якщо пощастить, програму новин, можуть зробити висновок цілком самостійно, абстрагуючись від меседжів спікерів. Але глашатаї, мабуть, сумніваються у розумових здібностях «слухачів». Одні зі свіжих заяв «верхів» свідчать саме про це.

Ліплять, творять, малюють...

На останньому засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні на сьогоднішній день склалася стійка фінансово-економічна ситуація.

«За останні два роки ми досягли доволі серйозного прогресу у подоланні кризових явищ в економіці, соціальній сфері. Нам вдалося стабілізувати фінансово-економічну ситуацію. Вона зараз у країні стійка. Є економічне зростання, незважаючи на труднощі. Є позитивне сальдо нашого рахунку, і це є основою стійкості нашої грошової одиниці», – сказав Азаров.

Хочеться нагадати прем'єрові, що, за даними Держстату, в Україні спад промислового виробництва тільки у серпні ц.р. у порівнянні з серпнем 2011-го прискорився майже до 5%.

За попередніми даними, дефіцит зовнішньої торгівлі України – головний лакмус стану справ у країні – за 8 місяців ув порівнянні з торішнім показником збільшився в 1,6 раза — до 8,6 млрд дол.

Дефіцит держбюджету проти торішнього показника збільшився більш ніж у 3 рази - до 16,7 млрд грн.

Що стосується гривні, то її стан у вересні не на жарт занепокоїв населення – котирування на міжбанку знизилися до понад дворічного мінімуму – 8,19-8,21 грн/дол. Потім було незначне зміцнення (після жорстких дій НБУ), але волатильність все одно є. Та й розмови про можливу девальвацію не припиняються.

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник вважає, що ослаблення гривні у вересні є прогнозованим через втілювану владою економічну політику в країні.

«Нічого незвичайного і несподіваного не відбувається. Триває прихована девальвація», – сказав він. Влада всіляко прагне приховати проблему, через що намагається обмежити обмінні операції та ініціює законодавчі ініціативи щодо обов'язкового продажу валютної виручки і термінів її повернення, «але це боротьба з наслідками, яка не усуває причини – зовнішніх платіжних дисбалансів (у твердій валюті)», – уточнив екс-міністр.

Говорить про фінансові перемоги і Нацбанк. Директор Департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін заявив, що за 9 місяців чистий приплив валюти до України становив близько 10 млрд дол. А це, за його словами, є додатковим чинником стабільності курсу гривні.

«За 9 місяців чистий приплив валюти в країну становив приблизно 10 млрд дол. Це чистий приплив. У країну приходить іноземна валюта, – сказав С.Кораблін. – Друге, в економіці спостерігається зростання, інфляція нульова. За вісім місяців у нас зведений платіжний баланс – плюс 300 млн дол. Об'єктивних причин для девальвації я не бачу, їх немає».

При цьому додав, що «за минулий рік чистий приплив іноземної валюти становив близько 17 млрд дол. Це чистий приплив. Чотири роки тому валюта справді йшла з країни, тоді справді були ризики».

Ну якщо 10 млрд краще, ніж 17, то це, звичайно, досягнення, це – не відплив. Тут спливає у пам'яті одна закономірність, що в період виборів виведення грошей за кордон – цілком традиційна поведінка бізнесу: краще вивести, ніж відберуть...

І ще декілька цифр, які демонструють «стабільність»: за попередніми даними НБУ, за 8 місяців п.р. позитивне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. із 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 раза – до 8,2 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку зріс на 22% – до 8,5 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% – до 4,3 млрд дол.

Аналітик «Ерсте Банку» Мар'ян Заблоцький вважає, що дефіцит платіжного балансу до кінця року може досягти 5 млрд дол.

Хто подасть?

Крім припинення співпраці з МВФ, що є негативним сигналом для інвесторів, зміни орієнтирів у зовнішній політиці у бік Сходу (на що критично відреагував ЄС), вкрай поганої кон'юнктури на глобальному ринку (Міжнародний валютний фонд має намір понизити прогноз світового зростання на тлі боргової кризи єврозони і «бюджетного обриву» у США), негативно позначається на економіці України й газовий «зашморг». А в перспективі – подальше підвищення вартості пального, що, до речі, визнає і голова українського уряду.

«Зараз у США і Європейському Союзі робляться дуже серйозні зусилля. Федеральна резервна система оповістила про третю фазу пом'якшення, у процесі якої майже 1,5 трильйона доларів віллється в американську економіку. І як порогова планка приблизно 45 млрд прямуватиме на викуп іпотечних інвестиційних цінних паперів. Європейський Центробанк прийняв цілу низку рішень, які сприятимуть певному вливанню ліквідності в економіку Європейського Союзу. А як на нас це позначиться? Позначиться досить просто. Зростанням цін на енергоносії перш за все. Тому що долар, який дешевшає, природно, підніматиме рівень цін на нафту, а відповідно, й ціни на газ», – сказав Азаров.

Що це означає, неважко здогадатися – знову постає питання, де брати гроші. Уряд потребує додаткових запозичень для погашення внутрішніх боргів, фінансування дефіциту бюджету, а також виплат за зовнішнім боргами у 2013 році, відзначає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан. Вона прогнозує, що валовий зовнішній борг України до кінця року може зрости до 76-77% ВВП (у єврозоні, згідно з законодавством, держборг не повинен перевищувати 60% ВВП).

"Статистичні дані підтвердили, що промисловість перебуває у стадії стагнації. Це дає підстави говорити, що реальне зростання ВВП у III кварталі буде в кращому разі близьким до нуля», – наголошує керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

То що ж вважає влада стабільністю? Рекомендую цей термін застосовувати щодо приватних грошових переказів з-за кордону. Їх обсяг у другому кварталі 2012 року становив 1,8 млрд дол. – 4% ВВП. І це тільки офіційні дані. Думаю, за неформальними каналами сума обчислюється у декілька разів більшими цифрами. Може, Україну врятують її громадяни, які, втративши надію заробити на життя на батьківщині, покращують своє фінансове становище у Європі, що загинається від кризи. А тим, хто залишилися трудитись на своїй землі, доведеться і далі слухати, що стан економіки України стабільний. Хоча, послуговуючись медичними параметрами, варто додати «критичний».

Олена Бистрицька (УНІАН)

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