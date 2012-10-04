Індекс інвестпривабливості України досяг мінімуму

У третьому кварталі 2012 року інвестори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 2.14 балів (з п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року.

Про це свідчать оприлюднені Європейською Бізнес Асоціацією результати 17 хвилі індексу інвестиційної привабливості України - незалежного опитування перших осіб компаній-членів асоціації. В опитуванні взяли участь 103 респонденти.

В асоціації відзначають, що довіра бізнесу до економіки України знизилася навіть у порівнянні з попереднім кварталом цього року - на 0.5 балів. При цьому основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки респондентів, залишилися незмінними - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів. Водночас, деякі поліпшення мали місце в митній сфері: відбулося спрощення митних процедур, і, відповідно, умов зовнішньої торгівлі. «На жаль, на тлі загальної нестабільності, характерної для України перед виборами, поки що це єдиний позитивний зсув. 70% опитаних зазначили, що ніяких змін на краще не відбулося», - йдеться в повідомленні ЄБА.

«Індекс інвестиційної привабливості ЄБА є індикатором, який базується на сприйнятті економічних реалій понад 100 провідних українських і міжнародних компаній. Показники індексу свідчать про відсутність розвитку (або навіть незначноме погіршення) стану бізнес-клімату. Тривожнішим є той факт, що згідно з отриманими результатами, надії на поліпшення ситуації найближчим часом навряд чи виправдаються. Такі негативні очікування, природно, впливають на рішення бізнесу щодо стратегій рекрутингу та інвестицій. Все це, разом з парламентськими виборами, які відбудуться наприкінці жовтня, повинно надати владі стимул до пошуку альтернативних і ефективних підходів в реалізації економічних реформ, щоб поліпшити бізнес-середовище», - зазначив керівний партнер компанії «Ернст енд Янг» в Україні Олексій Кредісов.

За його словами, серед найпроблемніших питань досі залишаються: необгрунтований податковий тиск, поширення корупції та бюрократії, нерівні умови ведення бізнесу і конфлікти інтересів, а також недосконала судова система.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), неурядова організація, що об'єднує близько 900 європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні.

ЄБА була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була Європейська комісія, яка зацікавлена ​​в підтримці європейського бізнесу на Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євроінтеграції, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави.

Оцінка індексу інвестиційної привабливості України проводиться ЄБА за підтримки дослідницької компанії InMind. Індекс розраховується на основі регулярного моніторингу оцінок інвестиційного клімату України першими особами компаній-членів асоціації.