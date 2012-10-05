Кіпр звернувся до Євросоюзу за фінансовою допомогою на 15 млрд євро

Влада Кіпру звернулися до Євросоюзу з проханням надати фінансову допомогу в розмірі 14,9 млрд євро, повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в ділових колах. За їх словами, близько 5 млрд євро Міністерство фінансів країни збирається витратити на рекапіталізацію банків. Решта 10 млрд євро підуть на виконання бюджетних зобов'язань Кіпру.

Кіпр в червні цього року вже звертався за допомогою до Євросоюзу. Причиною кризи стала тісний зв'язок економіки Кіпру з Грецією.