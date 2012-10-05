Євро піднявся на рішеннях ЄЦБ і заявах Драгі

Курс євро до долара зріс на торгах у четвер, 4 жовтня, на тлі монетарних рішень європейського Центробанку і заяв глави регулятора Маріо Драгі.

До закриття сесії євро подорожчав до долара до 1,3018 долара за євро проти 1,2905 долара за євро до кінця попередньої торгової сесії.

До японської валюти долар практично не змінився – 78,50 єни за долар проти 78,49 єни за долар на закритті торгів середи.

Курс долара до кошика шести валют країн – основних торговельних партнерів США зменшився до 79,37 пункта з 79,96 пункта днем раніше.

За підсумками чергового засідання ЄЦБ ухвалив рішення зберегти без змін поточні параметри монетарної політики, зокрема базову відсоткову ставку на рівні 0,75%. При цьому Драгі заявив, що регулятор готовий підтримати економіку будь-якої держави єврозони, яка звернулася по фінансову допомогу, шляхом викупу держоблігацій в обмін на проведення структурних реформ.

"Драгі дав зрозуміти, що викуп держоблігацій може початися будь-коли, як тільки країни єврозони звернуться по допомогу. Будьмо чесні, мова перш за все про Іспанію", - вважає валютний аналітик DAILYFX Кріс Веккіо.

Істотніше зниження курсу долара обмежили макроекономічні дані зі США. Число первинних заявок на допомогу у зв’язку з безробіттям за тиждень, що завершився 29 вересня, збільшилося на 4 тисячі, досягши 367 тисяч. Аналітики при цьому вважали, що число заявок зросло на 11 тисяч.

За даними міністерства торгівлі США, обсяг промислових замовлень у країні в серпні у порівнянні з липнем скоротився на 5,2%, тоді як експерти прогнозували зниження на 5,9%, передає РІА "Новости".