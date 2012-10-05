Міжбанк: відкриття торгів - 8,1400/8,1490 грн/дол.

У п'ятницю, 5 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1400/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2626/30, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5820/10,5955. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2997/99 (четвер — 1,2951/53).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.