На торгах у п'ятницю пара EUR/USD підійде до рівня 1,31 – експерт

На валютних торгах у п'ятницю, 5 жовтня, пара EUR/USD буде націлена на позначку 1,31, GBP/USD спрямується у район 1,6230, а USD/JPY все ж таки проб'є рівень 79,00 і попрямує до 79,20, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Ключовою подією п'ятниці стане реліз даних щодо рівня зайнятості у США. Попередні індикатори дають доволі суперечливу картину: компонент зайнятості ISM в обробній промисловості, показник ADP, дані Challenger, а також індекси споживчої довіри обіцяють вищі темпи приросту, тобто вищі за прогнозовані 128 тисяч. У такому разі можливе ралі ризикованих активів і зміцнення USD у парах з валютами-прихистками.