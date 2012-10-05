НБУ призначив директором департаменту фінмоніторингу Смахтіну (ІНГ Банк Україна)
12:21, 05 жовтня 2012Фінанси
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Директором департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (НБУ) 28 вересня 2012 року призначено Ладу Смахтіну, повідомляється на сайті регулятора.
Посада залишалася вакантною з кінця серпня ц.р., коли було звільнено Олексія Бережного.
Л.Смахтіна з 1999 року працювала в Нацбанку, а з 2008 року — в “ІНГ Банку Україна”.
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