НБУ призначив директором департаменту фінмоніторингу Смахтіну (ІНГ Банк Україна)

Директором департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (НБУ) 28 вересня 2012 року призначено Ладу Смахтіну, повідомляється на сайті регулятора.

Посада залишалася вакантною з кінця серпня ц.р., коли було звільнено Олексія Бережного.

Л.Смахтіна з 1999 року працювала в Нацбанку, а з 2008 року — в “ІНГ Банку Україна”.