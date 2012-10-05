НБУ оновив порядок контролю банків за зовнішньоекономічними операціями

Національний банк України оновив порядок контролю банків за експортними та імпортними операціями.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями внесено постановою НБУ від 31 серпня 2012 р. № 364 (постанова набуває чинності з 5 жовтня 2012 року).

“Затверджені Національним банком України зміни дозволяють банкам знімати з контролю експортні, імпортні операції резидентів при оформленні митних декларацій (МД) як на паперовому носієві, так і у формі електронного документа”, - говориться в повідомленні.

Зокрема, встановлено загальне правило, згідно з яким банки зможуть знімати з контролю зовнішньоторговельні операції резидентів лише на підставі інформації про ці операції в реєстрах митних декларацій. Для цього немає необхідності пред'являти клієнтам оригінали цих декларацій (незалежно від оформлення митних декларацій на паперовому носієві або у формі електронних документів). Якщо інформації про такі операції у відповідних реєстрах немає, то банки зможуть знімати з контролю операції на підставі письмових повідомлень митних органів і засвідчених копій митних декларацій.