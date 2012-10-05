МВФ знизив прогноз зростання у 2013 році найбільшої економіки Євросоюзу - Німеччини

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки Німеччини - найбільшої економіки Європейського Союзу й основного донора Європейського Стабілізаційного фонду - в 2013 році відразу на 0,5% - з 1,4% до 0,9%. Про це повідомила німецька газета Handelsblatt із посиланням на підготовлювану до публікації доповідь МВФ “World economic outlook” і джерела в німецькому уряді.

За даними газети, МВФ також знизив показники зростання економіки Німеччини в 2012 році – з 1% до 0,9%, хоча в 2010-2011 роках цей показник становив не менше 3,1%.

Песимістичний прогноз МВФ став першим у низці аналогічних прогнозів, підготовлених економічними експертами. Зокрема, наступного тижня очікується оприлюднення прогнозів німецькими науково-дослідними інститутами. За даними джерел Handelsblatt, проведений аналіз дозволяє розраховувати на зростання німецької економіки максимум на 1,1% у 2013 році. Офіційний - урядовий прогноз економічного зростання Німеччини наступного року з'явиться не раніше 17 жовтня.

Довідка УНІАН. Економіка Німеччини є найбільшою економікою Європейського Союзу (розмір валового внутрішнього продукту в 2010 році становив близько 2,409 трлн євро). В 2011 році Німеччина займала четверте місце в світі за обсягом ВВП і п'яте – за паритетом купівельної спроможності. ФРН узяла на себе зобов'язання з фінансування гарантійного механізму Європейського Стабілізаційного фонду обсягом 190 млрд євро. Штаб-квартири 37 найбільших компаній світу, за версією Fortune Global 500, знаходяться в Німеччині.