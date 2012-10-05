Крим одержить 1,5 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій

У рамках III Чорноморського економічного форуму в Ялті планується підписання меморандуму між Радою міністрів АРК і Crimean Venture Company (“Крайміан Венче Кампані”) англійського фінансиста Ніла Сміта, згідно з яким на території півострова будуть реалізовані інвестиційні проекти на суму більш як 1,5 мільярдів доларів. Відповідний документ підпишуть пан Ніл Сміт і Голова Ради Міністрів АРК Анатолій Могильов у Лівадійському палаці.

Згідно з документом, сторони розвивають і удосконалюють співпрацю з метою реалізації проектів у наступних сферах: будівництво морського порту і нового аеропорту, а також всієї необхідної виробничої і логістичної інфраструктури; будівництво і розвиток залізниці і автомобільних доріг; розвиток туризму, відпочинку, рекреації в південно-східному регіоні Криму; управління нерухомістю; розвиток сільського господарства, забезпечення функціонування меліоративних систем і всіх необхідних виробничих і логістичних комплексів, а також переробка і утилізація відходів на півночі півострова.

Для реалізації співпраці у вказаних сферах, Рада Міністрів АРК сприятиме у створенні сприятливого інвестиційного клімату в АРК, спростить процедури отримання документів, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності; передасть приватному партнерові об'єкти і забезпечить можливість використання земельних ділянок в рамках державно-приватного партнерства.

У свою чергу, Crimean Venture Company («Крайміан Венче Кампані») зобов'язується: надати проекти розвитку; залучити консультантів та експертів для проведення дослідницьких робіт; залучити фінансові інвестиції в будівництво і реконструкцію об'єктів інфраструктури Автономної Республіки Крим.

«Crimean Venture Company LLC (CVC) стане каналом залучення серйозних інвестицій в АР Крим, у партнерстві з урядом Республіки ми концентруватимемося на розвитку промислового, сільськогосподарського і туристичного секторів економіки півострова. Упродовж наступних десяти років наша компанія та її партнери планують інвестувати 1,5 мільярди доларів у Крим, фокусуючись на розкритті економічного потенціалу південного сходу і півночі півострова - регіонів, які в даний час не мають необхідних ресурсів для процвітання», - заявив Ніл Сміт, англійський фінансист, засновник Crimean Venture Company.

III Чорноморський економічний форум на тему «Збільшення конкурентоспроможності Чорноморського регіону: координація дій і спільні проекти» відбудеться 4-5 жовтня в Лівадійському палаці в Ялті. Під час форуму провідні експерти, державні діячі і представники бізнесу обговорять економічні можливості та перспективи Чорноморського регіону.

Як повідомляв УНІАН, Ніл Сміт є випускником Кембріджського університету. До 2004 керував Альтернативними інвестиціями в Morley Fund Management в Лондоні, де інвестував понад $6 млрд. основного капіталу із загальним ризиком в більш як $30 млрд. Потім зацікавився інвестиційними проектами в СНД, і відкрив у Москві бізнес з управління інвестиціями. З 2004 по 2007 Ніл купує портфель нерухомості в Росії у $300 млн.

У період кризи був впливовим кредитором, активно фінансував російські підприємства. Купує кілька проблемних компаній, які реорганізовує і повертає на докризові позиції.

Найбільш значним активом Ніла є Eastern Beverage Company, один з найбільших виробників спиртних напоїв Східної Європи; TIS, завод полімерних матеріалів і оцинковки сталі в Московській обл.; портфель нерухомості і сільгоспактиви.