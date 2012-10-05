Ціна золота на торгах у п'ятницю сягнула річного максимуму - експерт

Золото на спотовому ринку в п'ятницю, 5 жовтня, досягло річного максимуму - 1795,78 дол./тр. унція, після чого почало внутрішньоденну корекцію. Станом на 14:00 EET, ціна дорогоцінного металу становила 1779,88 дол./тр. унція, повідомляють в компанії Weltrade.

За даними компанії, ф'ючерсні контракти на золото на жовтень на біржі СОМЕХ знаходяться на позначці 1788,80 дол./тр. унція, на грудень - на 1793.7 дол./тр. унція. Так звані «ранкові» ціни на ринку дорогоцінних металів в Лондоні 5 жовтня зафіксовано на рівні 1790,00 дол./тр. унція проти «вечірніх» 1791.75 дол./тр. унція у четвер, 4 жовтня.

Золото на світовому ринку в п'ятницю зміцнилося в ціні, як відзначають експерти аналітичного відділу компанії Weltrade, після того, як стало відомо, що міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос заявив, що державі не потрібне надання міжнародної допомоги. Крім того, представник МВФ повідомив, що Іспанія не зверталася за допомогою до фонду, і фонд не розглядав ні розмірів допомоги, ні потенціал участі у фінансуванні Іспанії спільно з іншими потенційними кредиторами. Крім того, позитиву ринку додала інформація голови ЄЦБ Маріо Драґі про те, що програма викупу облігацій країн аутсайдерів готова, і буде застосовуватися в необхідний момент.

Середня ціна продажу злитка золота номіналом в 100 грам в Україні, станом на 14:00 ЄЕТ, становила 483,01 грн. за 1 гр, що більше на 0,957% щодо показника попередньої торгової сесії.