НБУ наділено повноваженнями контролю платіжних систем

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо організації готівкового грошового обігу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо організації готівкового грошового обігу».

Законом передбачено, що НБУ здійснюватиме нагляд за платіжними системами відповідно до законодавства та ведення реєстру платіжних систем, їх членів/учасників.

До повноважень Національного банку України належать здійснення організації готівкового грошового обігу, встановлення обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет, а також правил випуску обробки, вилучення з обігу та знищення готівки.

Крім того, згідно із законом, Банкнотно-монетний двір НБУ займатиметься виготовленням орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак, а також документів, що посвідчують нагородження ними.

Законом встановлено, що голова НБУ має заступників, кількісний склад яких визначається ним за погодженням з Радою Національного банку. Голова Національного банку призначає та звільняє заступників за погодженням з Радою Національного банку.