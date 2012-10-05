Міжбанк п'ятниці: закриття торгів - 8,1100/8,1250 грн/дол.

У п'ятницю, 5 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1400/8,1490, на 12:00 ціни знизилися 8,1290/8,1360. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 8,1100/8,1250 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2626/30, на 12:00 ціни знизилися 0,2624/29. На час закриття торгів ціни досягли низу 0,2618/23. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,9799 (-0,1202).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2995/1,3030. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5820/10,5955, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5715/10,5845. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5460/10,5695.