Голова НБУ зможе сам визначати кількість своїх заступників

Голова Національного банку України має право самостійно визначати кількісний і персональний склад своїх заступників.

Це передбачено Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», який було ухвалено Верховною Радою 19 вересня і підписано Президентом України Віктором Януковичем 5 жовтня 2012 року.

"Голова Національного банку має заступників, кількісний і персональний склад яких визначається їм за узгодженням з Радою Нацбанку", - говориться в документі.

Зміни набувають чинності з дня офіційного обнародування закону.

Згідно із Законом «Про Національний банк України» в нині чинній редакції голова НБУ має чотирьох заступників, зокрема одного першого, які призначаються і звільняються ним за узгодженням з Радою Нацбанку, а до складу правління НБУ входять 11 чоловік: голова НБУ, його заступники і керівники структурних підрозділів Нацбанку.

У підписаному у п'ятницю, 5 жовтня, Президентом України законі також розширюється перелік повноважень регулятора. Так, законодавчо закріплюється право НБУ здійснювати нагляд за платіжними системами і вести їх реєстр, організовувати готівково-грошовий оборот, встановлювати обмеження на використання систем захисту, платіжних ознак і відтворення елементів дизайну банкнот і монет.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день головою Національного банку України є Сергій Арбузов.