У Білорусі золотовалютні резерви скорочуються третій місяць поспіль

Мінськ. Золотовалютні резерви Білорусі у визначенні МВФ скоротилися у вересні на 15,2 млн дол. і на 1 жовтня 2012 року становитили 8 млрд 126 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

При цьому в національному визначенні рівень золотовалютних резервів Білорусі у вересні, навпаки, збільшився на 70,5 млн дол. і на 1 жовтня 2012 року становив 8 млрд 829 млн дол. США в еквіваленті.

«На обсяг золотовалютних резервів вплинуло погашення в повному обсязі зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті Національним банком і урядом, яке було компенсовано зростанням ціни на золото на міжнародному ринку дорогоцінних металів», - відзначили в Нацбанку Білорусі.

Як наголошується в повідомленні Нацбанку Білорусі, на відміну від національної методики визначення резервів, методика обчислення МВФ відрізняється тим, що при підрахунку розміру ЗВР враховуються тільки монетарне золото та валютні резерви у вільно конвертованих валютах іноземних держав.

Довідка УНІАН. У серпні обсяг ЗВР в Білорусі знизився на 106,3 млн дол., в липні - на 82 млн дол. Останнім місяцем, коли відзначалося зростання резервів, був червень нинішнього року, коли ЗВР зросли на 291 млн дол.

У цілому з початку 2012 року золотовалютні резерви Білорусі виросли на 210,1 млн дол., або на 2,6%.