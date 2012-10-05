В Україні у вересні зафіксовано інфляцію - 0,1%

В Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни підвищилися на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року проти грудня 2011 року) – дефляція 0,3%.

У вересні 2011 року інфляція становила 0,1%, при цьому проти аналогічного місяця 2010 року ціни збільшилися на 5,9%, а за результатами січня-вересня минулого року збільшення цін становило 4,2%.

Згідно з повідомленням, у вересні проти серпня 2012 року найбільше подорожчали яйця - на 15,9% (проти вересня 2011 року - зниження на 3,9%), послуги у сфері освіти - на 2,7% (зростання 4,4%), паливо й мастила - на 1,5% (зростання 6,3%) і транспортні послуги - на 0,4% (зростання 5%).

Зниження цін зафіксоване в основному на овочі - на 5% (зниження - 25,6%), послуги залізничного транспорту - на 3% (зростання 5,2%), фрукти - на 2,3% (зниження - 3,5%).

За рештою позицій у вересні проти серпня зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні 2012 року порівняно з липнем 2012 року зафіксовано дефляцію 0,3%, проти серпня 2011 року зафіксовано інфляцію — 0%, у серпні проти грудня (з початку 2012 року) — дефляцію 0,4%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень проти грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.