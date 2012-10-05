АМК дозволив фізичній особі придбати контрольний пакет банку «Київська Русь»
Антимонопольний комітет України надав дозвіл фізичній особі на придбання контрольного пакета акцій банку "Київська Русь" (м. Київ). Про це повідомляє прес-служба АМК.
"Надано дозвіл фізичній особі - громадянину України на придбання акцій ПАТ "Банк "Київська Русь", що забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента", – говориться в повідомленні.
Довідка УНІАН. АБ «Київська Русь» (м. Київ) зареєстрований Національним банком України в червні 1996 року. На сьогоднішній день входить до другої групи банків за розміром активів за класифікацією НБУ.
Активи банку на 1 липня 2012 р. становили 5,435 млрд грн, зобов'язання – 4,934 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 3,332 млрд грн, розмір власного капіталу – до 501,36 млн. грн, статутний капітал – 416,08 млн. грн.
Чистий прибуток банку «Київська Русь» в січні-червні 2012 р. становив 1,099 млн. грн.
На 1 квітня 2012 р. 39,97% акцій ПАТ «Банк «Київська Русь» володіла Sharp Arrow Holdings Limited (Кіпр), а 10,13% акцій банку безпосередньо і 39,59% опосередковано володів Віктор Братко, ТОВ «Інвестиційна група «Базус», пряма участь – 19,46%.