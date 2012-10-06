Данилишин вважає дуже зваженою оцінку ЄБА інвестиційної привабливості України

Экс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає дуже зваженою оцінку Європейської Бізнес Асоціації про інвестиційної привабливості України.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Останні повідомлення Європейської Бізнес Асоціації про істотне зниження інвестиційної привабливості України є достатньо зваженою оцінкою політики сьогоднішнього уряду щодо створення привабливого бізнес середовища в Україні», - наголосив екс-міністр.

Разом з цим, Б.Данилишин переконаний, навіть така оцінка є «досить серйозним сигналом в умовах наростання нового етапу світової кризи».

«Якби не Євро-2012, яке фактично було подароване «попередниками» сьогоднішній владі, ми могли б спостерігати повну інвестиційну кризу», - переконаний Б.Данилишин.

Він зазначив, що досі, «не зважаючи на задекларовані на найвищому державному рівні національні цілі модернізації країни», пріоритетними для іноземних інвесторів залишаються посередницькі сектори економіки зі швидким обігом капіталу.

«За останні роки понад 50% всього обсягу прямих іноземних інвестицій спрямовується в фінансовий сектор. Вагома їх частка залучається в сферу операцій з нерухомим майном - 10,4 %, та торгівлю - 9,6 %. В той же час в усю промисловість - 15,7 % інвестицій, з яких більша половина – в металургійну галузь», - зазначає екс-міністр економіки.

Б.Данилишин вважає, що в Україні доцільно сформувати політику щодо переорієнтації іноземних інвесторів у виробничу сферу, зробити акцент на інноваційному спрямуванні розвитку.

«Враховуючи наявний загрозливий рівень зносу виробничих потужностей для модернізації виробництва необхідно залучати інвестиції на рівні щонайменше 25% ВВП», - підкреслив він.

Разм з цим, Б.Данилишин зазначив, що з огляду на низьку кредитну активність та загальний дефіцит фінансових ресурсів в Україні суттєве покращення рівня інвестиційної безпеки у середньостроковій перспективі є малоймовірним.

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у третьому кварталі 2012 року інвестори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 2,14 балів (з п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року.