Прем'єр-міністр Великої Британії погрожує ветуванням нового бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив, що «в разі потреби» накладе вето на новий бюджет Європейського Союзу (на 2014-2020 роки), який почали обговорювати лідери європейських країн.

За словами британського прем'єра, в довгостроковій перспективі Євросоюз повинен мати два різних бюджета: один для країн єврозони і один для тих країн, які, як Велика Британія, не використовують євро.

У минулому році Кемерон наклав вето на угоду Євросоюзу, яке координувало бюджетну політику країн ЄС і вводило штрафи для тих країн, які будуть порушувати бюджетну дисципліну, передає Газета.RU.