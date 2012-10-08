Пара EUR/USD на поточному тижні не підніметься вище за позначку 1,35 – експерт

10:30, 08 жовтня 2012
Фінанси
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Американський долар на поточному тижні, 8-12 жовтня, багато в чому залежатиме від динаміки фондових індексів і загального новинного фону, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, інвестори позитивно сприйняли готовність ЄЦБ будь-коли надати підтримку урядам проблемних країн єврозони в рамках заявленої раніше програми Прямих монетарних операцій.

Якщо дані щодо ринку праці зі США, які були оприлюднені 5 жовтня, не матимуть істотного впливу на настрої учасників валютного ринку, то на цьому фоні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, пара EUR/USD може протестувати рівень опору 1,3180. У разі його подолання метою руху стане 1,35. А ось рушити ще вище без поліпшення макроекономічної статистики європейській валюті поки що буде не під силу.

Британський фунт продовжить зберігати високу кореляцію з євровалютою проти долара. Проте після того, як останні дані щодо економіки Великобританії знову просигналізували про уповільнення темпів відновлення, рух пари GBP/USD вгору може мати дуже невпевнений характер. Серйозним рівнем опору може стати позначка 1,6360. Проте надати підтримку британцеві можуть дані щодо промислового виробництвп, заплановані до виходу 9 жовтня.

Динаміка пари USD/JPY за браком важливих новин і подій переважно визначатиметься схильністю до ризику. З погляду технічного аналізу подолання опору 78,70 може рушити котирування до позначки 79,10. І, навпаки, пробиття підтримки 78,10 спрямує ціни до 77,50.

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