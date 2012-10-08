Міжбанк відкрився обвалом котирувань

У понеділок, 8 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися падінням котирувань - 8,1100/8,1300 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2609/15, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,5250/10,5530. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,2983/85 (п'ятниця - 1,2997/99).

У п'ятницю, 6 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.