Частка проблемних кредитів у портфелях українських банків становить 45-50% - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зазначає, що поки що українським банкам не вдалося добитися помітного прогресу в скороченні обсягів проблемних кредитів, частка яких у портфелі банків залишається на рівні 45-50%. Про це йдеться в коментарі Fitch, переданому агентству УНІАН.

«За нашими спостереженнями, банки поки що показали незначний прогрес у цьому аспекті і загальний рівень проблемних кредитів, за нашою оцінкою, становить у середньому 45-50% суми кредитів на балансах банків, включаючи 20% «непрацюючих» кредитів і 25-30% «потенційно проблемних» кредитів, які часто були реструктуризовані із значною розстрочкою платежів і їх повернення нерідко викликає сумніви», - говорять в Fitch.

У рейтинговому агентстві зазначають, що списання проблемних кредитів поки що були неістотними, хоча у банків є така можливість з урахуванням наявних резервів.

На думку Fitch, для ефективного управління проблемною заборгованістю банками потрібна відповідна інфраструктура – наявність відповідних підрозділів в організаційній структурі банків або незалежних професійних учасників ринку, що займаються збиранням боргів. «Поки що ці механізми, на нашу думку, недостатньо задіяні. Також слід зазначити, що стягнення і реалізація застав як і раніше залишається досить складним і тривалим процесом, що також уповільнює темпи зниження рівнів проблемних активів у секторі», - зазначають в Fitch.

Як повідомляв раніше УНІАН, за даними Fitch Ratings, на середину травня 2012 року рівень потенційно проблемних і реструктуризованих кредитів на кінець 2011 року становив 46% проти 57% на кінець 2010 р.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків з початку 2012 року скоротився на 3,4% (на 2,68 млрд грн) і на 1 вересня становив 76,614 млрд грн.