Євросоюз може збільшити Стабілізаційний фонд до 700 млрд євро

Міністри фінансів країн Євросоюзу обговорюють можливість збільшення Стабілізаційного фонду (Європейський механізм стабільності - ЄМС) на 40% - до 700 з 500 млрд євро, повідомляють джерела Deutsche Welle з посиланням на засідання міністрів фінансів країн єврозони.

Засідання міністрів відбувається сьогодні у Люксембурзі.

За словами чиновників, 17 країн-учасниць єврозони зобов'язуються внести 80 мільярдів євро як державні внески до загального Стабілізаційного фонду. Ще 620 мільярдів буде надано як фінансові гарантії. Як очікується, ЄМC стане самостійним фінансовим інститутом вже до літа майбутнього року. Тоді ж почнеться кредитування держав.

Довідка УНІАН. Європейський механізм стабільності (ESM) – міжнародна організація зі штаб-квартирою в Люксембургу, заснована 27 вересня 2012 року. Її основна мета – надання фінансової допомоги членам єврозони. На момент заснування максимальний обсяг кредитування пропонувався у розмірі 500 млрд євро. Нова організація замінить дві існуючі тимчасові програми фінансування - Європейський фонд фінансової стабільності (EFSF) і Європейський механізм фінансової стабілізації (EFSM).