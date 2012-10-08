Експерти: інфляція у вересні визначалася посиленням адмінконтролю за цінами перед виборами

Динаміка індексу споживчих цін (ІСЦ) у вересні визначалася посиленням адміністративного контролю за цінами у передвиборний період, сказано в аналітичному огляді, підготовленому аналітиками «ІНГ Банк Україна».

В огляді вказується, що індекс споживчих цін у вересні після чотирьох місяців дефляції нарешті повернувся у позитивну площину (0,1% до попереднього місяця). Проте показник, як і раніше, залишається нижчим як за консенсус-прогноз, так і за прогноз аналітиків «ІНГ Банку Україна» на рівні 0,5%. При цьому в річному виразі зростання ІСЦ залишається нульовим. Ціни майже у всіх групах товарів і послуг або залишилися на колишньому рівні, або демонстрували коливання в діапазоні від -0,1% до 0,1%, що свідчить про брак стійких тенденцій зростання.

«На нашу думку, така динаміка ІСЦ, а також розбіжність між консенсус-прогнозами, зумовлена посиленням адміністративного контролю за цінами у передвиборний період і небажанням уряду підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги», кажуть у банку.

Аналітики «ІНГ Банку Україна» вважають, що за підсумками жовтня показник інфляції залишиться відносно незмінним через вплив передвиборного чинника. «Проте в листопаді-грудні, після ослаблення заходів адміністративного контролю, ми чекаємо прискорення зростання цін. Ми підтверджуємо наш прогноз щодо ІСЦ на кінець року на рівні 4,7%», - сказано в огляді банку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року в порівнянні з серпнем 2012 року споживчі ціни зросли на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися.

Інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,3%.

У вересні 2011 року інфляція становила 0,1%, при цьому до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,9%, а за підсумками січня-вересня минулого року зростання цін становило 4,2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а згодом повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.