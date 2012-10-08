Азаров: "Долар не стрибне нікуди"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує стабільний курс гривні.

Про це він заявив під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Долар не стрибне нікуди. Закладено стабільність курсу, і ця стабільність визначається, перш за все, валютними резервами Національного банку, а вони у нас стабільні. Вони визначаються тим, що країна більше одержує валюти або більше втрачає. У нас плюсове сальдо, воно незначне, проте плюсове», - відзначив М.Азаров.

Читайте також: Стан економіки України стабільний... критичний

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

Зокрема резерви в іноземній валюті скоротилися на 3% - до 27,268 млрд дол., у золоті — зросли на 6%, до 1,978 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

В Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року становив 4,7%.