Азаров запевняє, що зберігає свої заощадження у гривні

15:51, 08 жовтня 2012
Фінанси
0

Прем'єр-міністр України Микола Азаров зберігає свої заощадження в гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Я зберігав і зберігаю свої заощадження в гривні, оскільки вклади в гривні мають найвищі відсотки. Вони на порядок вищі, ніж інфляція», - сказав М.Азаров

Він наголосив, що курс залишиться стабільним після виборів до Верховної Ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter