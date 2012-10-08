Азаров вважає ставки за депозитами надто високими

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що процентні ставки за депозитами в гривні надто високі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Гривневі вклади мають високі відсотки. Я вважаю, що в цій ситуації вони дуже високі. На мій погляд, не повинно бути таких процентних ставок за депозитами (гривні - УНІАН)», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що така ситуація зменшує можливості банків кредитувати реальний сектор економіки.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 жовтня, ставки за депозитами в національній валюті фізичних осіб за гривневими вкладами на термін: три місяці становили 17,89%; шість місяців - 19,07%, дев'ять місяців - 18,8%, 12 місяців - 19,15%.

Ставки за депозитами в доларах на термін три, шість, дев'ять і дванадцять місяців, відповідно, становили 5,7%, 7,01%, 7,52% і 8,08%.

Довідка УНІАН. «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD) почав розраховуватися з 18 травня 2011 року. До списку банків, які оголошують ставки, входить 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичними» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.