Закриття міжбанку: долар - 8,12/8,12 грн, євро - 10,51/10,53 грн

У понеділок, 8 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і (у США святкують День Колумба, у зв'язку з чим торги доларом можливі лише розрахунками ТОМ) котируваннями 8,1100/8,1300, на 12:00 ціни знизилися - 8,1150/8,1210. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 8,1220/8,1290 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/15, на 12:00 ціни знизилися - 0,2608/12. На час закриття торгів ціни підвищилися - 0,2609/15. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,1674 (+0,2974).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2940/1,3035.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5250/10,5530, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5215/10,5335. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5175/10,5305.