Базова інфляція у вересні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні 2012 року проти серпня становила 0,1%, з початку року (вересень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,5%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у вересні 2012 року показник базової інфляції проти вересня 2011 року становив 1,6%, в січні-вересні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 4,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни зросли на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися.

Інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року до грудня 2011 року) - дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.