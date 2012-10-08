Європейські лобісти бояться конкуренції з боку України - експерти

Заяви про рекордне падіння інвестиційної привабливості України є спробою політиків Євросоюзу на тлі погіршення економічної ситуації втримати гроші місцевих компаній в Європі і не допустити інвестування в ринки, що розвиваються.

Такої думки дійшли провідні експерти країни, коментуючи результати дослідження Європейської Бізнес Асоціації, згідно яким зарубіжні інвестори оцінили бізнес-клімат України і умови ведення бізнесу на 2,14 бала (з 5 можливих), що є найнижчим показником з 2008 року.

На думку експертів, щоб стимулювати інвестування на внутрішніх ринках Єврозони, зарубіжні лобісти активно просувають інформацію про складнощі і проблеми в інвестиційному середовищі економік, що розвиваються, - насамперед, країн Східної Європи і Середньої Азії. Низькі рейтингові оцінки інвестиційного середовища цих країн дають змогу керівництву глобальних корпорацій пояснити своїм акціонерам, чому вони згортають інвестиційну активність у регіонах з найвищим рівнем потенційного доходу на інвестиції.

«Для бізнесу дуже важливі оцінки Міжнародного валютного фонду, який зараз показує небажання співробітничати з Україною. Спираючись на позицію МВФ, яка зумовлена не так економічними, як політичними чинниками, дають оцінки інвестиційної привабливості України і приватні бізнесмени», - заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Як приклад О.Охріменко навів вищезазначене дослідження ЄБА, в якому взяли участь компанії переважно з іноземним капіталом. На думку експерта, шляхом низької оцінки привабливості України для ведення бізнесу, зарубіжні компанії виправдовують стриману політику своїх власників з інвестування в місцевий ринок. «Європейські політики намагаються утримати капітали своїх компаній вдома, щоб швидше подолати кризу. Такі дослідження дають змогу пояснити приватним акціонерам великих компаній, які вклали свої гроші в їх акції, чому не треба йти в Україну, де найвищі темпи зростання в Європі», - сказав експерт.

Раніше екс-міністр фінансів України Ігор Юшко також зазначав, що рішення міжнародних фінансових і лобістських структур про продовження співпраці з Україною можуть визначатися не тільки чисто економічними, а й політичними чинниками. «Чому сьогодні в непростих умовах у світовій економіці і зниження темпів зростання ВВП України, ми не може розраховувати хоч би на рефінансування одержаного від МВФ кредиту? Мені як громадянинові украй складно повірити, що такі рішення політично немотивоване», - заявив експерт.

За словами екс-міністра Кабміну Віктора Лисицького, відсутність потужного припливу прямих іноземних інвестицій пояснюється насамперед невпевненістю іноземного бізнесу, їх нерозумінням того, що відбувається. "Вони про нас нічого не знають. Ми не вміємо себе подавати. Здається, це головне", - вважає В.Лисицький.

Водночас він звернув увагу на те, що виробленню високої культури взаємодії між бізнесом і держорганами в Україні за західними стандартами заважають, з одного боку, занадто часті зміни регуляторного середовища, а з іншого - невиконання якісних новацій, які вже запроваджені в законодавстві. "Є, наприклад, закон, де йдеться про підтримку суднобудівної галузі. Проте його реалізація гальмується тим, що уряд не приймає належних підзаконних актів. Такі речі, як мінімум, не зміцнюють довіри інвесторів", - констатував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого тижня Європейська Бізнес Асоціація повідомила про результати дослідження, згідно з яким інвестори оцінили погіршення бізнес-клімату України.