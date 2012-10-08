Erste Group може продати свою українську "дочку" - "Ерсте Банк"

Erste Group аналізує ринок на предмет можливого продажу своєї української "дочки" - "Ерсте Банку" (Київ), при цьому не виключає інших стратегічних можливостей розвитку банку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі українського банку з посиланням на голову правління АТ "Ерсте Банк" Павела Цвєтковського.

"Зараз ми аналізуємо ситуацію на ринку, що цілком природно з огляду не виправданих очікувань щодо розвитку української економіки. Аналіз різних стратегічних можливостей розвитку банку є частиною бізнес-циклу. Розмір і якість "Ерсте Банку" в Україні роблять можливим кілька варіантів подальшого розвитку бізнесу. Рішення про зміну стратегії або власника банку поки не прийнято", - цитує прес-служба відповідь П.Цвєтковського на запитання УНІАН з приводу планів з продажу українського банку.

Довідка УНІАН. АТ «Ерсте Банк» (м. Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

Активи банку на 1 липня становлять 9,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,66 млрд грн, зобов'язання - 8,03 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн, власний капітал - 1,81 млрд грн.

«Ерсте Банк» в січні-червні 2012 року збільшив збиток в 14 разів - до 66,8 млн грн.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).