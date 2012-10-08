«Укроборонпром» виділив 14 млн грн для погашення боргів із зарплати на запорізьких підприємствах

Державний концерн «Укроборонпром», створений у 2012 р., що об'єднав підприємства України оборонної сфери, виділив 14 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати на казенному підприємстві «НПК Іскра» (м. Запоріжжя) та держпідприємстві «Радіоприлад».

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань преси та інформації Запорізької ОДА з посиланням на в.о. директора НВК «Іскра» Ігоря Преснякова, «з урахуванням боргів із зарплати за серпень ц.р. сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємстві становить 17 млн ​​грн, але вже в цьому місяці ситуація зміниться завдяки тому, що «Укроборонпром» виділив 7 млн ​​грн саме на погашення даної заборгованості».

Ще 7 млн ​​грн держконцерн «Укроборонпром», за даними ОДА, виділив на погашення заборгованості на держпідприємстві «Радіоприлад».

«Радіоприладу», так само як і «Іскрі», виділено 7 млн ​​грн», - зазначили в управлінні з питань преси та інформації ОДА з посиланням на директора Запорізького держпідприємства «Радіоприлад» Сергія Панфілова.

Довідка УНІАН. Згідно зі статутом «Укроборонпрому», концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

Президент України Віктор Янукович указом від 26 червня ц.р. призначив Сергія Громова генеральним директором державного концерну «Укроборонпром», звільнивши з цієї посади Дмитра Перегудова.