Реконструкція Ладижинської ТЕС коштуватиме «ДТЕК Західенерго» 885,5 млн грн

Компанія «ДТЕК Західенерго» заплатить компанії «Електроналадка» (м. Донецьк) 885,5 млн грн на реконструкцію енергоблоку № 4 Ладижинської ТЕС (Вінницька обл.).

Про це йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 3 жовтня, а кінцевий термін укладання договору - 2 листопада.

Довідка УНІАН. Ладижинська ТЕС оснащена 6 енергоблоками потужністю по 300 мВт кожен.

«Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет «Західенерго» у розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

«ДТЕК» створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.