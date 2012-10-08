Мінфін Британії скоротить витрати на 10 млрд фунтів

Міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн повідомив про скорочення витрат на соціальне забезпечення у найближчі 4-5 років на 10 млрд фунтів (приблизно 16 млрд доларів), повідомляє ВВС.

На з'їзді Консервативної партії політик заявив, що ці заходи повинні допомогти країні зменшити дефіцит бюджету. За словами Осборна, сподіватися лише на найбагатші верстви населення нерозумно, проте він наполіг, що володарі найбільших статків Британії повинні платити більше податків.

Міністр відкинув пропозицію партнерів консерваторів по парламентській коаліції - Ліберально-демократичної партії - про стягування нових мит за нерухомість вартістю понад 930 тисяч фунтів (приблизно 1,5 млн доларів).