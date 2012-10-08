Податкова зобов'язала підприємства доплатити 3,9 млрд грн податків після перевірок

Державна податкова служба України цього року після проведених перевірок додатково нарахувала до сплати 3,86 млрд грн податків і зборів з українських підприємств, що на 419 млн. грн більше торішніх показників.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, за результатами проведених перевірок із категорії збиткових було виведено 74% суб'єктів господарювання.

«Половина платників податків збільшила відрахування з податку на додану вартість, 40% підприємств збільшили відрахування з податку на прибуток. Порушникам додатково нараховано до сплати 3,86 млрд грн податків і зборів, що на 419 млн. грн більше торішніх показників. Задекларовані збитки зменшено на 8,38 млрд грн», - говориться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

За інформацією відомства, автоматизована система пошуку порушників податкового законодавства дозволила виявити майже півтори тисячі суб'єктів господарювання, що використали схеми мінімізації податків. Зокрема, найбільш популярними методами податкової «економії», за словами співробітників ДПСУ, стали взаємодія з фіктивними підприємствами, реекспорт імпортованих товарів за нульовою ставкою ПДВ, придбання нематеріальних послуг (консалтингових і маркетингових) і псевдоекспортні операції.

У прес-службі ДПСУ також відзначають скорочення кількості перевірок. Зокрема, в першому кварталі до плану-графіку документальних перевірок було включено 2,1 тис. суб'єктів господарювання, в другому - 2 тис., у третьому і четвертому - по 1,7 тис. Як заявили в ДПСУ, за підсумками 2012 року кількість перевірок, імовірно, не перевищить 7,5 тис., а введення електронної касової стрічки для деяких видів готівкових операцій дозволить виявляти порушників суто аналітичними методами.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд гривень, що на 17,5 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У повному обсягу податкова служба виконала завдання зі збору податку на прибуток, акцизного податку з ввезених до України підакцизних товарів, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, частини чистого прибутку (доходу) держпідприємств, що стягується до бюджету, тощо.