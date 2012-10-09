Єврогрупа схвалила виділення Португалії чергового траншу
Рада міністрів фінансів єврозони (Єврогрупа) схвалила надання Португалії чергового траншу зовнішньої фінансової допомоги від Європейського фонду фінансової стабільності на 0,8 мільярда євро.
Раніше повідомлялося, що рада міністрів економіки і фінансів 27 країн Євросоюзу (Екофін) на засіданнях 9 жовтня може схвалити ослаблення умов бюджетної програми Португалії. Без цього Португалії не можуть видаватися чергові транші фіндопомоги.
Глава МВФ Крістін Лагард повідомила на прес-конференції за підсумками засідання ради, що буде рекомендувати правлінню фонду схвалити бюджетні послаблення для Португалії і виділення чергового траншу в 1,5 мільярда євро. Єврогрупа очікує, що МВФ ухвалить рішення до кінця поточного місяця.
Таким чином, підсумковий розмір наступного траншу повинен становити 4,3 мільярда євро.
Сумарний обсяг допомоги для Португалії - 78 мільярдів євро від країн єврозони і Міжнародного валютного фонду. Сума була схвалена в 2011 році, щоб уникнути дефолту держави.
"Трійка" кредиторів Португалії (представники ЄК, ЄЦБ і МВФ) у вересні поточного року погодилася пом'якшити вимоги за показниками дефіциту бюджету на 2012-2014 роки. Так, за підсумками поточного року Португалії необхідно досягти дефіциту в 5% ВВП проти 4,5% раніше. У 2013-2014 роках показник слід скоротити до 4,5% і 2,5% відповідно проти 3% і 2,3% раніше.
Таким чином, країні був даний зайвий рік на скорочення її дефіциту до рівня, необхідного від усіх країн ЄС - менше 3% ВВП.
Без виконання бюджетного плану країна не зможе отримувати кредити від ЄС і МВФ.
Влада ЄС як і раніше розраховує, що Португалія зможе повернутися на ринки середньострокового і довгострокового капіталу в 2013 році. Якщо ні, то їй може знадобитися збільшення зовнішньої фінансової допомоги, передає РІА "Новости"