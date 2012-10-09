МВФ знизив прогноз розвитку країн СНД. Найбільше постраждають РФ, Казахстан і Україна

Міжнародний валютний фонд дещо знизив прогноз економічного зростання в країнах СНД.

Як повідомляє радіо «Свобода», в останньому звіті МВФ про стан світової економіки йдеться, що в 2012 році зростання в державах СНД не перевищить 4%. У липні максимальний рівень становив 4,1%. Минулого року прогнозувалося зміцнення економіки СНД на 5%.

Уповільнення темпів зростання МВФ пов'язує багато в чому з борговою кризою в єврозоні й падінням цін на енергоресурси.При цьому експерти відзначають, що найбільше з країн СНД постраждають три найпотужні економіки Співдружності – Росія, Казахстан і Україна.