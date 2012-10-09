МВФ погіршив прогноз розвитку найбільших економік світу - ступінь уразливості до шоків високий

Дефіцит бюджету найбільших економік світу досягне 5,9% ВВП в поточному році і 4,9% ВВП - в 2013 році, оскільки економічні шоки виявилися сильнішими й тривалішими, ніж очікувалося раніше. Такий висновок подається в доповіді Міжнародного валютного фонду.

"Попри відновлення стабільності державних фінансових показників, ступінь їх уразливості до шоків все ще досить високий. При цьому якщо країни, що розвиваються можуть на деякий час "заморозити" свої програми з консолідації бюджетів, чекаючи більш сприятливої ​​кон'юнктури, розвинені держави не можуть дозволити собі таку розкіш", - вважають експерти МВФ.

Вони очікують скорочення дефіциту бюджету США в 2012 році до 8,7% ВВП з 10,1% ВВП за підсумками минулого року. Німеччина зможе домогтися зменшення показника до 0,4% з 0,8% ВВП роком раніше, Японія, навпаки, збільшить дефіцит до 10% з 9,8% роком раніше. Дефіцит бюджету Великобританії становитиме 8,2%, що менше показника 2011 року в 8,5% ВВП.

Єврозона скоротить дефіцит до кінця року до 3,3% з 4,1% ВВП в минулому році, а в 2013 році доведе показник до 2,6%.

Що стосується держав, що зазнають серйозних економічних труднощів, зокрема, Ірландії, Португалії, Греції та Іспанії, то більшість з них зможе досягти успіху в боротьбі з дефіцитом держбюджету. Так, відповідно до очікувань Фонду, в 2012 році Ірландія зменшить дефіцит до 8,3% з 12,8% в минулому році, Іспанія - до 7% з 8,9%, Греції вдасться скоротити показник до 7,5% з 9,1 %.

Збільшення дефіциту очікується лише у Португалії - до 5% з 4,2% в минулому році, хоча вже в 2013 році він скоротиться до 4,5%.

Неоднозначні прогнози аналітиків МВФ за показниками дефіциту у економік, що розвиваються. Зокрема, дефіцит бюджету Китаю виросте до 1,3% з 1,2% ВВП за підсумками 2011 року, Індія наростить його до 9,5% з 9% в минулому році. Бразилії вдасться зменшити дефіцит до 2,1% з 2,6% роком раніше, а в ПАР показник зросте до 5% з 4,6%, передає РІА "Новости".