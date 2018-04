Moody's знизило рейтинг Кіпру ще на три щаблі, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у ніч на вівторок, 8 жовтня, знизило довгостроковий кредитний рейтинг Кіпру відразу на три щаблі - до "B3" з "Ba3", прогноз за рейтингом - негативний, сказано в повідомленні агентства.

Таким чином, рейтинг Кіпру був "відправлений" агентством відразу в кінець списку високоспекулятивних.

Рішення про зниження рейтингу ухвалене за підсумками перегляду, розпочатого агентством в середині червня поточного року.

Першорядною причиною рішення експертів Moody's про можливе пониження рейтингу Кіпру стали проблеми банківського сектора Кіпру і Греції та економічні труднощі в цілому.

Агентство також ухвалило рішення про пониження рейтингів трьох кіпрських банків: Bank of Cyprus Public Co Ltd (найбільша кредитна установа острова), Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (другий за величиною острівний банк) і Hellenic Bank Public Co Ltd.

У середині червня Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Кіпру відразу на два щаблі - до "Ba3" з "Ba1", зберігши рейтинг в списку на можливе пониження.

Наприкінці червня поточного року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Кіпру в іноземній і національній валюті на один щабель до "ВВ +" з "ВВВ-", короткостроковий РДЕ - до "В" з "F3" з негативним прогнозом на тлі істотного збільшення обсягів капіталу, який буде потрібен для допомоги банкам у порівнянні з січневою оцінкою.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр опинився в складній фінансовій ситуації і запросив зовнішню підтримку у ЄС через важке становище своєї банківської системи, в свою чергу, викликане кризою в Греції. Раніше повідомлялося, що Кіпру може знадобитися 18 мільярдів євро фінпідтримки, що становить близько 100% ВВП острівної держави. Нещодавно влада Кіпру звернулася до Євросоюзу з проханням про фінансову допомогу в розмірі 14,9 млрд євро. Близько 5 млрд євро Міністерство фінансів країни збирається витратити на рекапіталізацію банків. Решта 10 млрд євро підуть на виконання бюджетних зобов'язань Кіпру.