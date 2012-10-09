Кабмін виділить додаткове фінансування на зарплату працівникам НАНУ

На засіданні Кабінету Міністрів України 8 жовтня було схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік». Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Законопроектом, зокрема, передбачено виділення додаткового фінансування у 2012 році Національної академії наук України за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури і наукових об'єктів, що становлять національне надбання» на оплату праці працівників науково-дослідних установ і організацій обсягом 50 млн 815,8 тис гривень.

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам науково-дослідних установ і організацій Національної академії наук України, сприятиме посиленню соціального захисту громадян та зростанню добробуту населення.