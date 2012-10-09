На торгах 9 жовтня можливе подальше ослаблення пари EUR/USD - експерт

На валютних торгах у вівторок, 9 жовтня, в разі слабких показників з американського корпоративного сектора можливе подальше ослаблення пари EUR/USD з первинною метою 1,29 і рухом в район 1,2860, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні. Слабкості парі додає і невизначеність, яка продовжує нависати над євровалютою.

Що стосується GBP/USD, заплановані на цей тиждень звіти з промвиробництва і торгівлі навряд чи викличуть великий інтерес трейдерів. Однак, враховуючи слабкість пари, прогнозований спад активності в промисловому секторі тільки посилить тиск. Таким чином, після прориву 1,60, ймовірний рух до позначки 1,5940.

Якщо чутки про те, що Японія готова на рішучі дії щодо єни, підтвердяться, це може підтримати зростання пари USD/JPY в район 78,70.