МВФ покращив прогноз інфляції в Україні

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні в 2012 році до 6% з 7,9% (квітневий прогноз) і зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту на рівні 3%. Про це йдеться в Світовому економічному прогнозі (World Economic Outlook), оприлюдненому на сайті МВФ.

Фонд також зберіг прогноз прискорення зростання економіки України в 2013 році до 3,5% при інфляції 5,9%.

При цьому МВФ покращив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України в 2012 році з 5,9% ВВП до 5,6%. Водночас прогноз на 2013 рік погіршено до 6,6% ВВП з 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни зросли на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися.

Інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 вересня затвердив проект Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.