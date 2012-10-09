Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У вівторок, 9 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1270/8,1360 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2612/16, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5430/10,5575. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2976/78 (понеділок - 1,2983/85).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.