Обмеження на кредитування у валюті позитивно вплинули на якість активів банків - S&P

На думку міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P), введення Національним банком України (НБУ) обмежень на кредитування в іноземній валюті позитивно вплинуло на якість активів українських банків.

Про це йдеться в коментарі S&P, переданому агентству УНІАН.

Рейтингове агентство зазначає, що введене Нацбанком обмеження на кредитування в іноземній валюті (заборона на кредитування фізичних осіб в іноземній валюті, а також підвищені резервні вимоги для кредитування корпоративних позичальників без експортної виручки в іноземній валюті) було спрямовано на зниження валютних ризиків. Водночас введення даного обмеження визначило зниження кредитування, особливо в роздрібному сегменті, зважаючи на амортизацію раніше наданих кредитів у іноземній валюті.

«В цілому, ми оцінюємо це введення позитивно: частка валютних кредитів у банківській системі скорочується, що означає зниження тиску на якість активів банківської системи в результаті валютних ризиків» - говорять в S&P.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 червня 2009 року Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» встановила заборону на валютне кредитування для фізичних осіб на невиробничі цілі. Була встановлена ​​норма про видачу валютних кредитів виключно в безготівковій формі.

НБУ заборонив видавати кредити в іноземній валюті фізичним особам, у тому числі «овердрафт» (кредит, яким може скористатися позичальник, у якого з'являється тимчасова потреба в грошових коштах) за картковим рахунком, до 1 січня 2011 року, у зв'язку з набуттям чинності Законом № 1533-VI.)

8 липня 2011 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг».

Зокрема даним Законом забороняється надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.