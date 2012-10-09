S&P прогнозує збільшення частки проблемної заборгованості у портфелі українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) прогнозує незначне збільшення частки проблемної заборгованості у портфелі українських банків до кінця поточного року. Про це йдеться в коментарі S&P, переданому агентству УНІАН.

В цілому рейтингове агентство відзначає певне покращення якості кредитів українських банків - рівень проблемної заборгованості знизився в 2011 р. і за минулий період 2012 р. Про позитивні зміни, на їхню думку, свідчать також офіційні дані НБУ: 9,3% прострочених кредитів на 1 вересня 2012 р. з порівнянні з 9,6% на 1 січня 2012 р. і 11,3% на кінець 2010 р. «Реальний обсяг проблемних кредитів, на нашу думку, дещо більший, так як визначення, використовуване НБУ, включає в себе лише «прострочену» частину кредитів і не включає реструктуризовані кредити», - говорять в S&P.

Аналітики рейтингового агентства вважають, що певне поліпшення в якості активів банківської системи пояснюється списаннями «проблемки», проведеними з 4-го кварталу 2011 р. (після уточнення НБУ визначення безнадійної заборгованості в цілях відповідності Податкового кодексу), а також продажем частини проблемних кредитів третім особам. «Однак процес роботи з проблемною заборгованістю ведеться все ще досить повільними темпами і, на нашу думку, потребує більшої кількості часу для розчищення балансів», - відзначають в S&P.

На думку рейтингового агентства, до кінця року можна очікувати незначного збільшення частки проблемної заборгованості у портфелі українських банків.

«Ми вважаємо, що частка проблемної заборгованості незначно збільшиться до кінця року на тлі скорочення кредитування і схильної до девальвації гривні. Однак суттєвого погіршення проблемної заборгованості (як це було у 2008-2009 рр..) ми не очікуємо, оскільки банки вже сформували достатню кількість резервів по проблемних позиках, більшість проблем вже вийшли на прострочення, а темпи кредитування у посткризовий період були незначними, до того ж діють обмеження за валютними кредитами», - говорять в S&P.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що поки що українським банкам не вдалося досягти помітного прогресу в скороченні обсягів проблемних кредитів, частка яких у портфелі банків залишається на рівні 45-50%.

За даними Fitch Ratings, рівень потенційно проблемних і реструктуризованих кредитів на кінець 2011 року становив 46% проти 57% на кінець 2010 р.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, обсяг простроченої заборгованості по кредитах українських банків з початку 2012 року скоротився на 3,4% (на 2,68 млрд грн) і на 1 вересня становив 76,614 млрд грн.