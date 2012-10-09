Столичні «спрощенці» збільшили перерахування до бюджету в 4,4 раза

Підприємці Києва, які працюють за спрощеною системою оподаткування, за 8 місяців 2012 року перерахували до бюджету 280 млн. грн, що на 216 млн., або в 4,4 раза, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби в Києві.

«Цікаво, що левову частку – близько 70% податку платять фізичні особи-підприємці, які працюють у III групі. За січень-серпень вони сплатили 196 млн. грн єдиного податку», - процитувала прес-служба голову ДПСУ в Києві Ірину Носачову.

Згідно з повідомленням, платники II групи спрощеного оподаткування перерахували майже 77 млн. грн єдиного податку, ще близько 7 млн. грн перерахували до бюджету платники I групи.

За даними столичної податкової, суб'єкти господарювання активно використовують IV групу спрощення. Станом на 1 вересня 2012 року платники цієї категорії сплатили 134,2 млн. грн, що на 67% більше у порівнянні з торішнім показником.

На обліку в податкових органах столиці перебуває понад 87,3 тис. фізичних осіб – платників єдиного податку (I-III група) і 15,7 тис. юридичних осіб (IV група).

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих працівників. До другої групи – фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн і мають право наймати 10 працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш ніж 3 млн. грн і кількістю найманих працівників до 20 чоловік. Для таких підприємців ставка податку встановлена на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більш ніж 5 млн. грн, правом наймати до 50 чоловік і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Згідно з рішенням Київської міської ради, з 1 січня 2012 року ставка податку для першої групи «спрощенців» встановлена на рівні 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року; для другої групи - 20%.