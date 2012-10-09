Витрати бюджету-2012 збільшено на 4 млрд грн за рахунок збільшення дефіциту до 29,03 млрд грн

Витрати Державного бюджету України на 2012 рік збільшено на 3,9 млрд грн - до 400,583 млрд грн, за рахунок відповідного збільшення граничного рівня дефіциту держбюджету до 29,03 млрд грн, зокрема дефіциту загального фонду до 25,145 млрд грн.

Закон про внесення змін до держбюджету було ухвалено Верховною Радою 2 жовтня 2012 року і підписано Президентом України Віктором Януковичем 9 жовтня ц.р.

У висновках Головного науково-експертного управління Апарату парламенту щодо цього документа ще в статусі законопроекту зазначалося: «...Проектом пропонується збільшити на 3,9 млрд грн граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України. При цьому в супровідних до законопроекту матеріалах немає ніяких пояснень і обгрунтувань щодо зазначеної законодавчої пропозиції...».

Підписаний закон також передбачає скорочення випуску облігацій внутрішньої державної позики для викупу додаткової емісії НАК «Нафтогаз України» до 8,1 млрд грн з 12 млрд грн.

Закон набуває чинності з наступного дня після його офіційної публікації.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками) доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.