Торги доларом на міжбанку у вівторок закрилися зростанням котирувань

У вівторок, 9 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1270/8,1360, на 12:00 звузився спред 8,1280/8,1330. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1315/8,1365 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2612/16, на 12:00 ціни знизилися до 0,2610/14. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,2611/15. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,1299 (+0.1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2910/1,2990. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5430/10,5575, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5075/10,5180. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 10,5265/10,5370.